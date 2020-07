Einführung in komplexe Abrechnung am Schalter

Seinem doch ungewöhnlichen Arbeitsplatz widmete sich Cornelius Obonya sorgfältig, als er selbst in der Mautkabine Platz nahm und dadurch etwas „Mautluft“ schnuppern konnte. Auch die Gelegenheit für eine Einführung in die komplexe Mautabrechnung am Schalter ließ sich das Schauspiel-Ass nicht entgehen.