Mit bedrückter Miene wendet sich der Ortschef von Schwarzenbach, Bernd Rehberger, an die Bevölkerung seiner Gemeinde. Zu wichtig sei das Thema, als es lediglich per schriftlicher Information zu vermitteln, erklärt er per Video. „Durch den Bankenskandal der Commerzialbank in Mattersburg ist auch unsere Gemeinde schwer getroffen. Unsere gesamten Rücklagen - sprich Erspartes - waren dort in drei Sparbücher aufgeteilt“, so der Bürgermeister sichtlich mitgenommen.