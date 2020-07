Nachdem plötzlich das Video einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Amtshandlung der Wiener Polizei im Jahr 2019 aufgetaucht ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien nun gegen beteiligte Beamte. Acht Polizisten sind laut Landespolizeidirektion Wien vorläufig vom Dienst suspendiert. Wie am Freitag bekannt wurde, war die Amtshandlung damals auch nicht dokumentiert worden. „Das wirft Fragen auf“, so der Wiener Vizepolizeipräsident Franz Eigner. Der Fall wurde erst aufgerollt, nachdem der Tschetschene, der nach dem Übergriff in Dubai untergetaucht war, vor einem Monat wieder in Wien eintraf - mit dem Video im Gepäck.