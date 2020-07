Erste Group möchte E-Sports Wachstum unterstützen

Den weltweiten Megatrend von E-Sports verfolgt seit Kurzem auch die Erste Group in zentral- und osteuropäischen Ländern. Gemeinsam mit Riot Games, dem Spielentwickler von „League of Legends“, möchte die Bankengruppe das Wachstum des E-Sports in den Kernmärkten unterstützen. „Wir wollen als Hauptsponsor der LEC dazu beitragen, das Potential von E-Sports den Menschen in unserer Region besser zugänglich zu machen“, so Peter Bosek, CEO der Erste Bank Österreich.