Solche Probleme werden zunehmen, warnt etwa Hendrik Wouters von der Universität Gent in Belgien. Bereits 2017 prophezeite er für 2041 bis 2075 eine Vervielfachung des städtischen Hitzestresses. Doch selbst in ländlichen Regionen seien die Folgen der Erderwärmung nicht zu unterschätzen. Die Hitzebelastung würde dann selbst auf dem Land so hoch sein, wie heute in den Städten, so der Wissenschaftler.