Doppelte Bedeutung

Auch der Name des neuen Werks „Gaslighter“ ist eigentlich eine Herausforderung. Was auf Deutsch ein Gasfeuerzeug wäre, ist auf Englisch im Slang eine besonders starke Form der Manipulation: Täter wollen die absolute Kontrolle und manipulieren ihre Opfer solange, bis diese an ihrer Wahrnehmung zweifeln. Dies tritt in Partnerschaften, in Familien oder auch am Arbeitsplatz auf. Dass damit der amtierende US-Präsident Donald Trump gemeint sein könnte, deutete Sängerin Maines nach Angaben der „New York Times“ an: „Ich glaube, ich sehe Trump in dem Lied“, wird sie zitiert. „Aber ich habe das Lied nicht seinetwegen geschrieben.“