Die Krise als Chance und Grund zum Pessimismus, so ambivalent haben die Österreicher in einer IMAS-Umfrage die Coronavirus-Situation bewertet: Die Prioritäten haben sich verschoben, das Bewusstsein der Österreicher zeige jedenfalls deutliche Veränderungen, heißt es in der repräsentativen Erhebung. So gaben 73 Prozent der Befragten an, dass sich die Corona-Krise „sehr stark“ bzw. „einigermaßen“ auf das künftige Alltagsleben auswirken werde. 22 Prozent gingen davon aus, dass mehr oder minder alles beim Alten bleibt, fünf Prozent machten keine Angaben.