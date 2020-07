Krankengeschichte wird überprüft

Nun berichtete die Polizei, dass die Frau am Mittwoch in der Klinik Innsbruck gestorben ist. Ob an den Folgen des Unfalls, sei aber noch unklar. „Nach erfolgter Obduktion steht ein kausaler Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen noch nicht fest und muss noch mit der Krankengeschichte der Verstorbenen abgeklärt werden“, hieß es.