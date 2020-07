Die Gulfstream G650, Kennzeichen LX-MOW, die des Öfteren vom russischen Ex-Vizepremier Igor Schuwalow genützt wurde, hat es laut APA trotz der Corona-Beschränkungen am 23. Juni zum zweiten Mal nach Salzburg geschafft. Was durch eine Zwischenlandung auf dem Flugplatz Helsinki-Vantaa möglich gemacht wurde, wo sich die Maschine 26 Minuten auf dem Boden aufhielt. Ausreichend Zeit für die Passagiere, um in der Transitzone des Flughafens die EU-Einreisformalitäten ungehindert zu erledigen.