Magere Bilanz

Dass Hazard so viel Geld wert ist, hat er in Madrid noch nicht bewiesen. Aufgrund zahlreicher Verletzungen kam der Offensivmann lediglich auf 21 Pflichtspieleinsätze in dieser Saison. Seine magere Bilanz: ein Tor und sechs Assists. Immerhin kann er sich nun „Rekordtransfer“ nennen …