Begleitet von Barry Whites Schnulze „You‘re The First, The Last, My Everything“, zeigt Cavill im körperbetonten Muscle-Shirt während des über fünfminütigen Clips, wie aus den einzelnen Hardware-Komponenten nach und nach ein potenter Gaming-PC wird. Der Blümchen-Vorhang im Hintergrund lässt das Geschehen nur umso romantischer erscheinen und verleiht dem Hollywood-Star einen Hauch von Nahbarkeit.