Alles andere würde „wieder nur die Diskussionen darüber verlängern“, so Dornauer zur „TT“: „Das will ich nicht mehr. Es gab schon zu viele politische Debatten darüber.“ Das Waffenverbot schmerze ihn, weil er „nicht nur passionierter Jäger“ sei, sondern auch Jagdleiter in seiner Heimatgemeinde Sellrain, in der er auch das Bürgermeisteramt innehat. Der Anwalt des SPÖ-Chefs hatte eine Revision nach der Verhandlung noch offen gelassen.