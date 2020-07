Viel zu lange mussten wir auf die großartige Erfahrung verzichten, Konzerte live in all ihrer emotionalen und künstlerischen Kraft zu erleben. Doch nun feiert die Kultur mit dem nötigen Abstand und unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen ein Comeback. Und wir präsentieren Ihnen ein ganz besonderes Highlight in diesem Sommer – Haydns großes Oratorium „Die Jahreszeiten“ in Starbesetzung: Daniela Fally, Andreas Schager und Günther Groissböck sind die herausragenden Solisten, es singen und spielen der Chor Ad Libitum und das Originalklangorchester Barucco unter der Leitung von Heinz Ferlesch.