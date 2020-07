In Wohnung festgenommen

Der Rumäne konnte am 16. Juli 2020 in einer Wohnung in Linz von Beamten des Landeskriminalamtes gemeinsam mit Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) lokalisiert und widerstandslos festgenommen werden. Der Mann wurde nach der Einvernahme in die Justizanstalt Linz eingeliefert.