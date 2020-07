Der Steig leitet später sanfter in den Latschen dahin, wie aus dem Nichts öffnet sich plötzlich das Gelände und unser Ziel unter dem Kleinen und Großen Bettelwurf taucht auf. Es hat den Anschein, als sei der restliche Zustieg schier unendlich. In Wahrheit trennen uns aber nur mehr rund 45 Minuten von der Hütte. Jetzt geht es in einem langen Linksbogen empor, knapp vor dem Schutzhaus wartet noch die Durchquerung einer Felsrinne (Stahlseile).