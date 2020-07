Ein klassischer olympischer Zehnkampf in zehn Minuten! Ja, gibt´s das denn? Kann man das schaffen? Dominik Distelberger, seit Jahren einer der besten österreichischen Leichtathleten, will dieses Husarenstück, das offenbar noch kein Top-Zehnkämpfer weltweit bisher in Angriff genommen hat, in die Tat umsetzen. Am 30. Juli soll dieser „Weltrekordversuch“ in Wien über die Bühne gehen.