Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich am Freitag für ein Comeback der Masken ausgesprochen. „Regionale Ausbrüche sind jetzt erfolgt, da müssen wir regional gegensteuern“, so Anschober vor der Pressekonferenz zur aktuellen Lage in Österreich. Bundesweit müsse man schnell reagieren: Sollten die Zahlen im ganzen Land steigen, könne die Maske früher zurückkommen, als manche glauben, so der Minister. Derzeit würden Vorbereitungsarbeiten laufen, dass eine Maskenpflicht für ganz Österreich innerhalb von 24 Stunden umsetzbar sei.