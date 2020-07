Es fing mit ein wenig Blut am Kopfkissen an - was sich erst nicht als so dramatisch darstellte, sollte sich schließlich als riesiger Tumor entpuppen. Als sich Wilkinson von seiner Frau nach 27 Jahren schließlich zu einem Besuch beim Zahnarzt überreden ließ, enthüllte ein Röntgenbild einen riesigen schwarzen Schatten inmitten seines Gesichts.