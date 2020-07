Mögliche Ölkatastrophe im Roten Meer

Ende Mai ist demnach Wasser in den Maschinenraum eingedrungen. Im schlimmsten Fall könnten dann mehr als eine Million Barrel Rohöl in das Rote Meer fließen - viermal so viel wie bei der verheerenden Ölkatastrophe mit dem Tanker Exxon Valdez 1989. Dies könnte die Lebensgrundlage von Millionen Menschen und neben den Schäden an der Natur auch die Schifffahrtsstraße durchs Rote Meer und den Sueskanal beeinträchtigen.