Viele Menschen glauben, dass Virus aus Labor stammt

Dies sei „ein gefährlicher Nährboden für Verschwörungstheorien und Falschmeldungen“, etwa zur Herkunft des Virus, erklärte die Stiftung. So ist rund ein Viertel aller deutschen Befragten der Meinung, das Coronavirus sei in einem chinesischen Labor gezüchtet worden. In Indien sind sogar 79 Prozent der Menschen davon überzeugt, in den USA rund 44 Prozent.