„Kann weder sprechen noch kommunizieren“

Aktuell befinde sich seine Frau auf einer Beatmungsstation in einem speziellen Behandlungszentrum, schilderte er weiter. Sie sei an ein Beatmungsgerät und die Dialyse angeschlossen. „Uns wurde gesagt, dass sie stabil und nur halb bei Bewusstsein sei. Sie bekomme mit, was um sie herum passiert, könne jedoch nicht sprechen oder kommunizieren“, so Archie, der seine Ehefrau aufgrund der Corona-Pandemie zwar nicht besuchen kann, aber laut eigener Aussage im regen Austausch mit dem Klinikpersonal stehe.