Der Sechsjährige bekam daraufhin vom „echten“ Superhelden eine Videonachricht: „Ich habe deine Story gelesen und gesehen, was du getan hat. Ich weiß, dass du das schon einige Mal in den letzten Tagen gehört hast, aber lass es mich noch einmal sagen mein Freund: Du bist ein Held. Was du getan hast, war mutig und selbstlos. Deine Schwester kann von Glück sagen, dich als großen Bruder zu haben. Deine Eltern müssen so stolz auf dich sein.“