Beeindruckende Statistik

Die imposante Statistik von Mazion: Alle seiner 17 Profi-Kämpfe konnte „Black Magic“, wie sein Spitzname lautete, für sich entscheiden. Erst am 11. Jänner feierte in Texas einen beeindruckenden Erfolg. In nur 58 Sekunden bezwang er seinen Kontrahenten Fernando Castaneda.