Mamma mia, Ferrari! Die Tifosi des legendären Formel-1-Rennstalls sollten die italienischen Sportgazetten derzeit besser links liegen lassen. Die stolze Scuderia aus Maranello ist nämlich nach nur zwei Saison-Rennen schwer unter Beschuss. Kein Mensch erinnert sich mehr an den eher durch Zufall entstandenen zweiten Platz von Charles Leclerc beim GP von Österreich - viel mehr erzürnt das Doppel-Aus der „Roten“ bereits in Runde eins beim zweiten Rennen am Red Bull Ring, als Leclerc seinem Teamkollegen Sebastian Vettel ins Heck fuhr. Tutti kaputti, beide raus.