Windsurfen und Wakeboarden kennt man von Meeresstränden weltweit, doch Osttiroler haben den trendigen Wassersport in die Mölltaler Bergwelt gebracht. Am Gössnitzsee in Stall findet sich die einzige Wakeboard-Anlage in Kärnten. „Wir wollten auch zu Hause unseren Lifestyle leben“, erzählt Initiator Tommy Oberrainer. Er lädt jeden ein, das Surffeeling selbst auszuprobieren.