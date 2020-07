Die NFL will ihre Saison am 10. September beginnen. Ab 28. Juli sollen die Trainingslager der Teams beginnen. Die Corona-Pandemie ist in den USA noch nicht unter Kontrolle, so wurden am Donnerstag 67.404 Neu-Infektionen gemeldet. Laut US-Seuchenzentrum wurden bereits insgesamt 3,48 Millionen Fälle in den Vereinigten Staaten registriert.