Expansion in die USA und nach Frankreich

Die Zeichen stehen auf Wachstum. So soll das Netz mit Logistik-Partnern ausgebaut werden. „Wir wollen in den USA und in Frankreich noch diesen Sommer starten“, so der 30-Jährige, dessen Firma sich vom Paket-Versand-Assistenten, der noch selbst Sendungen abholte, verpackte und versandte, zum Dienstleister entwickelte, der als Plattform und Vermittler agiert, ähnlich wie Airbnb für Zimmervermietung oder Uber für Taxifahrten.