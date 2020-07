Grünes Licht für die Auslieferung des wegen seiner Rolle im „Dieselgate“-Skandal in den USA verurteilten und inhaftierten Ex-Volkswagen-Managers Oliver Schmidt nach Deutschland kommt Bewegung. Ein US-Richter in Detroit hat am Donnerstag der Überstellung zugestimmt. Der heute 51-Jährige sollte eigentlich erst im Dezember 2022 aus der US-Haft entlassen werden. Die restliche Strafe wegen Verschwörung zum Betrug im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal soll er nun in Deutschland absitzen.