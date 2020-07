Um 16:25 Uhr befuhr der 34-Jährige den Radweg am Prandtauerufer in Innsbruck in westliche Richtung stadtauswärts. Zur gleichen Zeit joggte ein Mann mit einem angeleinten, neben sich herlaufenden beigen Pitbull Terrier auf dem Radweg in dieselbe Richtung. Nach den bisherigen Ermittlungen sprang der Pitbull Terrier beim versuchten Vorbeifahren des Radfahrers unerwartet in die Mitte des Weges.