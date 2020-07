Landesrat Schuschnig schildert das Ergebnis des Gesprächs: „Wer ab Montag in einem öffentlichen Verkehrsmittel in Kärnten ohne Schutzmaske angetroffen wird, muss aussteigen. Außerdem drohen Strafen bis zu 50 Euro.“ Dazu wird auch mit der Polizei sehr eng zusammengearbeitet werden, kündigt der ÖVP-Landesrat an.