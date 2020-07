Prominente Schützenhilfe für Hollywood-Star Johnny Depp rund um die Gewaltvorwürfe seiner Ex-Frau Amber Heard: Die US-Schauspielerin Winona Ryder (48) hat ihren früheren Partner in einer schriftlichen Aussage vor Gericht in London gegen Gewaltvorwürfe verteidigt. Der 57-jährige Filmstar klagt dort gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ wegen eines Artikels, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Heard körperlich misshandelt.