Noch stehen die Ermittlungen in der Causa am Anfang. Aber nicht nur Firmen und Gemeinden dürften eine Menge Geld verlieren (siehe Seiten 10/11 unserer heutigen Printausgabe). Denn so wie die Energie Burgenland, die fünf Millionen € veranlagte, haben tausende private Kunden in der Mattersburg-Bank und den acht Filialen ihr ganzes Erspartes in Sicherheit vermutet.