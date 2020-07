Basketball-Jungstar Zion Williamson von den New Orleans Pelicans hat das Trainingslager vor dem Wiederbeginn der NBA vorübergehend verlassen. Der 20-Jährige sei am Donnerstagvormittag wegen eines Krankheitsfalls in seiner Familie vom Campus der National Basketball Association (NBA) in Orlando (Florida) abgereist, teilte sein Klub mit.