Stadt kauft Wohnungen im Paket

Dass Familien, die sich Eigentum schaffen wollen, ins Umland abwanderten, wurde billigend in Kauf genommen. Jetzt, da der Aderlass statistisch offenkundig ist, steuert die Stadt mit einem neuen Kaufmodell entgegen. Dieses sieht vor, dass die Immobilien-Gesellschaft IIG in einem ersten Schritt 30 Wohnungen von privaten Trägern ankauft und diese dann an „begünstigte Personen“ verkauft, die nach gewissen Regeln vom Amt für Wohnungsservice ausgewählt werden – nachdem sie vorher ihr Interesse kundgetan hatten.