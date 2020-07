Wegen des Drogentods eines Linzers im November 2019 müssen sich eine 33-Jährige und ein 25-Jähriger in Linz vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Sie sollen dem 44-Jährigen Drogenersatzstoffe in einer gefährlichen Dosis überlassen haben. Er starb an Atemlähmung.