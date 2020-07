Wenn die steirische Grossauer-Familie ein neues Gastro-Kind aus der Taufe hebt, dann lässt sich das Prominenz aus Politik, Sport und Wirtschaft nicht entgehen. Vor allem, wenn es so ein besonderes ist. Der „Fischwirt im Urmeer“, ehemals Tscheppe-Haus, hat ein bestechendes Interieur, und mit den Blick auf die sanften Weinberge die spektakulärste Aussicht. Und belebt - in Nachbarschaft von Brettljause und Co. - das schöne Sulztal an der Weinstraße zusätzlich mit sensationell guter mediterraner Küche.