So klar die Vorgehensweise bei einem bestätigten Covidfall definiert ist, so viele Fragezeichen bleiben für die Mannschaft. Speziell, wenn im Worst Case der komplette Kader in Quarantäne muss. „Da bewegen wir uns in einer Grauzone“, sagt Austria-Coach Christian Schaider. Außerdem: „Du bist aus dem Rhythmus. Die Fitness leidet, die Abstimmung fehlt. Dann von null auf 100 zu kommen ist extrem fordernd.“