Bereits im Herbst des Vorjahres startete das Pilotprojekt „Schulschwimmen“ in der Stadt Salzburg. Jetzt wird das Angebot auf breitere Beine gestellt: Alle Volksschüler der zweiten Klassen in städtischen und privaten Einrichtungen sollen an den Schwimmkursen teilnehmen. Darauf einigte sich der Kultur- und Sportausschuss am Donnerstag in einem Grundsatzbeschluss. Die Stadt wird dafür jährlich rund 100.000 Euro in die Hand nehmen. Sowohl der Schwimmverband als auch die Wasserrettung sind miteingebunden.