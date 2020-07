Das ist passiert

Einen solchen Mini JCW GP -denn mit der Nummer 225 von 3000 - hat Pog Anfang Mai vor sein Haus geliefert bekommen, wie er in seinem Video zeigt. Er tanzt um das Auto herum, setzt sich einen Helm auf - und fährt nicht etwa auf eine Rennstrecke, sondern fährt Runde um Runde um sein Haus herum, einfach so auf dem zunächst noch gepflegten Rasen. Nach 23 Kilometer Fahrt passiert es: Das linke Vorderrad gräbt sich in die Erde ein und der Mini überschlägt sich. Bzw. rollt er einmal übers Dach und kommt auf den Rädern zu stehen.