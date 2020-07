„Prinz von Hannover hier. Können Sie zu mir ins Jagdhaus nach Grünau im Almtal kommen? Ich habe eine Geschichte für Sie“, so meldete sich der Welfenprinz am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr selbst in der OÖ-Redaktion der „Krone“. Mittlerweile sorgt der Bericht für weltweite Aufregung. Was war passiert?