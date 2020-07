Bankgründer gibt Tricksereien bei Bilanz zu

Zur Aufklärung beitragen will Bankgründer und -vorstand Martin Pucher, der allerdings schon seit Längerem gesundheitlich schwer angeschlagen ist. Laut seinem Anwalt Norbert Wess will er sich so bald wie möglich mit dem Staatskommissär treffen und Fragen beantworten. Tricksereien bei der Bilanz hat Pucher in einer Selbstanzeige zugegeben. Als Begründung gibt er laut Wess an, dass das kleine Institut die strengeren regulatorischen Auflagen nicht mehr bewältigen konnte.