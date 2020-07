„Wir machen das, was die Politik nicht schafft“ – so kündigten die Aktivisten der Radlobby stolz ihren mittwöchigen PopUp-Radweg auf der Nibelungenbrücke – während der Stoßzeit von 16 bis 18 Uhr – an. Im Endeffekt schafften sie genau das, was man sonst nur der Politik vorwirft: Stau! Und obendrauf jede Menge Ärger