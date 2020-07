Erfreuliche Nachrichten gibt es von Pilot Werner A. (51) aus Leonding, der mit seinem Segelflieger in die Donau gestürzt ist. Er wurde nun in der Uniklinik Linz aus dem Tiefschlaf geholt und ist schon ansprechbar. Der langjährige Fluglehrer Hans-Peter Leitner (52) berichtet über die Gefahren beim Segelfliegen, er war am Sonntag auch Augenzeuge des Unglücks.