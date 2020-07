Nach dem spektakulären Ausbruchsversuch – vier Häftlinge stemmten ein tiefes Loch in ihre Zelle der Justizanstalt Graz-Jakomini, standen kurz vor dem Durchbruch – reagiert die FPÖ mit einer parlamentarischen Anfrage an die Justizministerin, in der fehlende Sicherheitsmaßnahmen in der Anstalt angeprangert werden.