Aber man nimmt es mit der Definition des Namens ja auch nicht so ganz genau. Oder sogar genauer, als man es nehmen sollte, wenn sich die Marketingleute mit Latein nicht so gut auskennen. Stellantis gehe „auf das lateinische Verb ‘stello‘ zurück, was ‘mit Sternen aufhellen‘ bedeutet“, heißt es in der Pressmitteilung. Lernen Sie Latein, Herr oder Frau Erklärbär(in). Der Infinitiv lautet allerdings stellare, nicht stello. Und es geht um Stellantis, nicht um Stellontis. Sagen wir, es kommt von Stella, dann sparen wir uns Verstrickungen. Und nach den Sternen greifen zu wollen, ist doch ein schöner Gedanke.