Alternativen aufgezeigt

Gefragt nach Alternativen zur Wildreduktion plädierte die Expertin für stressfreie Ruhezonen (was auch die TBC-Erreger in Schach hielte), in die man einmal im Jahr für nötige Abschüsse reingehen könnte. Der Kaiserer Bürgermeister Norbert Lorenz warf dem Land vor, in Kaisers ein „Superexempel“ statuiert zu haben, nur damit andere Jäger in Tirol künftig brav ihre Quoten erfüllen würden. Wunsch: eine Plattform mit allen Beteiligten samt Kommunikation auf Augenhöhe.