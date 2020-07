So könne man auf den ersten Aufnahmen etwa die allgegenwärtige Miniatur-Sonneneruptionen, die sogenannten Lagerfeuer (Bild unten) nahe der Oberfläche unseres nächsten Sterns, ausmachen. Ein Phänomen, das zuvor noch nie so genau beobachtet werden konnte. „Wir haben von Anfang an nicht wirklich mit so großartigen Ergebnissen gerechnet“, wird Müller auf der ESA-Website zitiert.