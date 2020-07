Bevor sich der Ibiza-U-Ausschuss am Donnerstag ohne Verspätung in die Sommerpause verabschiedete (siehe Video oben), sorgte eine Wurstsemmel-Lieferung für Erheiterung. Auslöser dafür war Strafrechtssektionschef Christian Pilnacek, der sich einen Tag zuvor über die Manieren so mancher Abgeordneter im Ausschuss empört hatte.