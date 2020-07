Die „Sparsamen Vier“ wollen sich nicht bewegen

Selten zuvor wurden die Bruchlinien in der EU so sichtbar wie in der Corona-Krise. Die Allianzen gehen aber über die klassischen Nord-Süd-Ost-West-Achsen hinaus. Weswegen ein Ergebnis bei diesem Gipfel niemand erwartet. Die „Sparsamen" wollen sich nicht bewegen. Der holländische Premier Mark Rutte hat innenpolitischen Druck. Nächstes Jahr sind Wahlen.