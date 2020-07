Mit „Gamer Girl“ bringt Publisher Wales Interactive im September ein „Video-Game“ auf PC (via Steam) und Konsolen, das in der Welt des Online-Streamings spielt. Gamer übernehmen darin die Rolle eines Moderators für die aufstrebende Streamerin „Abicake99“, die nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Freundin Becky wieder online ist. Mit einer mehrfach verzweigten Erzählung und einer Echtzeit-Chat-Simulation bestehe die Aufgabe des Moderators darin, den Stream zu kontrollieren, die Moderationskompetenz zu erhöhen, Abicakes Entscheidungen zu lenken und die Bedrohung aufzudecken, der sie durch einen anonymen Stalker im Chat ausgesetzt sei, so das Unternehmen anlässlich der Veröffentlichung eines ersten Teaser-Trailers.